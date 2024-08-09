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Названы четыре статистических показателя, по которым Леброн лидирует в сборной США

Названы четыре статистических показателя, по которым Леброн лидирует в сборной США
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Лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс в настоящий момент лидирует в команде по нескольким показателям в статистике. Как информирует StatMamba, Джеймс является первым в США по очкам, подборам, результативным передачам и проценту бросков с игры.

Напомним, 8 августа сборная США на Олимпиаде в Париже встречалась с национальной командой Сербии и победила её со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Леброн в той игре набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 результативных передач, став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось. В финале США сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа.

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