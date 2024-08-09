Карри высказался о победе сборной США над Сербией на ОИ, вырванной в концовке

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри поделился мнением о победе команды в матче 1/2 финала с Сербией. Игра проходила в наряжённой борьбе вплоть до самой концовки и закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американцев.

«Это самое большое удовольствие, которое я получал за очень долгое время. Нечто особенное. Раньше я бросал не лучшим образом, но от этого моя уверенности в том, что в нужный момент всё получится, никуда не делась», — сказал Карри на пресс-конференции.

Карри стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд. На его счету 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют со сборной Франции.

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