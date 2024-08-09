Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/2 финала 9 августа

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Сегодня, 9 августа, состоится очередной игровой день в рамках женского олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено два матча стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей 9 августа (время — московское)

18:30. 1/2 финала. США — Австралия

22:00. 1/2 финала. Франция — Бельгия.

Напомним, последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпийских игр выигрывали американки. В финале соревнований в Токио (Япония) они победили японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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