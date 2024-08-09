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Гомельский ответил, за счёт чего США смогли победить Сербию в концовке полуфинала ОИ

Гомельский ответил, за счёт чего США смогли победить Сербию в концовке полуфинала ОИ
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о полуфинальном матче Олимпиады в Париже между сборными Сербии и США. Встреча закончилась победой американцев со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Все ожидали лёгкой прогулки, только сербы решали по-своему. Представьте себе, первую, вторую и третью четверть сербы выиграли. Их преимущество доходило до 14 очков. Увы, против американцев этого не хватило. Заключительную четверть американцы выиграли со счётом 32:15 и выиграли матч.

Что отметить у американцев? Во-первых, гениальную игру Стефа Карри. Он принёс своей команде 36 очков – больше трети очков набрал один защитник.

Я хочу сказать, что у сербов были шансы. Понятно, что против американцев, имея ограниченную ротацию, играть очень тяжело. Но только тогда, когда сборная США наконец поняла, что дело пахнет керосином и начала агрессивно играть в защите, только тогда американцы смогли достать соперника и выйти вперёд.

Сербов очень жалко, но нельзя говорить, что они упустили победу. Они проиграли очень сильному, очень достойному, очень умелому сопернику. Я буду болеть за них в матче за третье место», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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