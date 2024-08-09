«Астана» объявила о переходе американца Джеймса Мюррэй-Бойлса

Американский форвард Джеймс Мюррэй-Бойлс стал игроком «Астаны». Об этом информирует пресс-служба команды.

Ранее Мюррэй-Бойлс выступал в студенческой лиге NCAA и в ряде европейских клубов (в словацком «Лученеце», австрийском «Клостернойбурге» и шведском «Норрчёпинге»). Предыдущий сезон американец представлял немецкий «Крайльсхайм», где в среднем за матч набирал 11,4 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,4 передачи.

В прошлом сезоне-2023/2024 Единой лиги «Астана» заняла предпоследнее место в группе Б и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее стало известно, что «Астана» назначила своим новым спортивным директором литовского специалиста Валериюса Соколоваса.

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