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Карри в полуфинале с Сербией набрал больше очков, чем во всех предыдущих четырёх играх ОИ

Карри в полуфинале с Сербией набрал больше очков, чем во всех предыдущих четырёх играх ОИ
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Разыгрывающий сборной США Стефен Карри в полуфинальном матче с национальной командой Сербии набрал больше очков, чем в четырёх предыдущих играх. В противостоянии с сербами Стефен набрал 36 очков, в то время как за три игры группового этапа и одну в 1/4 финала на его счету суммарно было 29 очков.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

Напомним, США вырвали победу в матче с Сербами со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Помимо 36 очков, в активе Карри было восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.

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