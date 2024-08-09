Карри в полуфинале с Сербией набрал больше очков, чем во всех предыдущих четырёх играх ОИ

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри в полуфинальном матче с национальной командой Сербии набрал больше очков, чем в четырёх предыдущих играх. В противостоянии с сербами Стефен набрал 36 очков, в то время как за три игры группового этапа и одну в 1/4 финала на его счету суммарно было 29 очков.

Напомним, США вырвали победу в матче с Сербами со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Помимо 36 очков, в активе Карри было восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.

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