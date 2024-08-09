Богданович — после поражения в концовке 1/2 финала от США: не будем говорить о судьях

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович поделился мнением о поражении в полуфинальном матче с национальной командой США. Игра проходила 8 августа и завершилась в пользу американцев со счётом 95:91. Богданович обратил внимание на работу судей, признавшись, что остался ей не удовлетворён.

«Мы не можем говорить о судьях сейчас. Я не хочу выглядеть неудачником, знаете. Хотя я думаю, что они могли бы принимать другие решения. Я не из тех парней, которые будут говорить о судьях», — приводит слова Богдановича Basket News.

В матче за третье место сборная Сербии сыграет с национальной командой Германии, а США встретятся с Францией. Обе игры пройдут завтра, 10 августа.

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