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Богданович — после поражения в концовке 1/2 финала от США: не будем говорить о судьях

Богданович — после поражения в концовке 1/2 финала от США: не будем говорить о судьях
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Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович поделился мнением о поражении в полуфинальном матче с национальной командой США. Игра проходила 8 августа и завершилась в пользу американцев со счётом 95:91. Богданович обратил внимание на работу судей, признавшись, что остался ей не удовлетворён.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Мы не можем говорить о судьях сейчас. Я не хочу выглядеть неудачником, знаете. Хотя я думаю, что они могли бы принимать другие решения. Я не из тех парней, которые будут говорить о судьях», — приводит слова Богдановича Basket News.

В матче за третье место сборная Сербии сыграет с национальной командой Германии, а США встретятся с Францией. Обе игры пройдут завтра, 10 августа.

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