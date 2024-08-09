Рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку после матча США и Сербии в 1/2 финала ОИ

Американский рэпер Трэвис Скотт был арестован в Париже после того, как подрался с охранником. Об этом информирует издание Reuters.

Инцидент произошёл в отеле George V, где остановился музыкальный исполнитель. По сведениям источника, драка между Скоттом и охранником началась после того, как последний предпринял попытку предотвратить начинавшийся конфликт Трэвиса со своим телохранителем.

По данным нескольких французских СМИ, Скотт находился в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что до драки с охранником Трэвис присутствовал на матче 1/2 финала баскетбольного турнира Олимпиады между сборными США и Сербии. Победу в этой игре со счётом 95:91 одержали американцы. В финале США сыграют со сборной Франции.