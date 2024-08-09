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Тони Кроос выделил одного игрока после победы США над Сербией в концовке 1/2 финала ОИ

Тони Кроос выделил одного игрока после победы США над Сербией в концовке 1/2 финала ОИ
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Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, завершивший карьеру после Евро-2024, комплиментарно высказался об американском баскетболисте Стефене Карри. В матче 1/2 финала Олимпиады в Париже между сборными США и Сербии Стефен набрал 36 очков, став самым результативным игроком встречи.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Стефен Карри обладает уникальной природой», — написал Кроос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, США вырвали победу в матче с сербами со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Помимо 36 очков, в активе Карри было восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют со сборной Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

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