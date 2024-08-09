Тони Кроос выделил одного игрока после победы США над Сербией в концовке 1/2 финала ОИ

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, завершивший карьеру после Евро-2024, комплиментарно высказался об американском баскетболисте Стефене Карри. В матче 1/2 финала Олимпиады в Париже между сборными США и Сербии Стефен набрал 36 очков, став самым результативным игроком встречи.

«Стефен Карри обладает уникальной природой», — написал Кроос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, США вырвали победу в матче с сербами со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Помимо 36 очков, в активе Карри было восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют со сборной Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Стефен Карри встретился с Кэти Ледеки на Играх в Париже: