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Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал судейство после матча с США в 1/2 финала ОИ

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал судейство после матча с США в 1/2 финала ОИ
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Президент Сербии Александр Вучич подверг критике судейство в матче 1/2 финала баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались сербы и сборная США.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«В какой стране это не будет пробежкой?

P.S. В следующий раз скажите нам заранее, кого нельзя побеждать», – написал Вучич на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видео с проходом центрового США Джоэла Эмбиида под кольцо сербов в третьей четверти.

Напомним, американцы победили со счётом 95:91. В финале Олимпиады США сыграют с нациоанальной командой Франции. Встреча состоится завтра, 10 августа и начнётся в 22:30 по московскому времени.

Ранее судейство раскритиковал атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович.

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