Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал судейство после матча с США в 1/2 финала ОИ

Президент Сербии Александр Вучич подверг критике судейство в матче 1/2 финала баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались сербы и сборная США.

«В какой стране это не будет пробежкой?

P.S. В следующий раз скажите нам заранее, кого нельзя побеждать», – написал Вучич на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видео с проходом центрового США Джоэла Эмбиида под кольцо сербов в третьей четверти.

Напомним, американцы победили со счётом 95:91. В финале Олимпиады США сыграют с нациоанальной командой Франции. Встреча состоится завтра, 10 августа и начнётся в 22:30 по московскому времени.

Ранее судейство раскритиковал атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович.