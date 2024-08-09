Сборная США впервые на ОИ-2024 не набрала 100 очков за матч и пропустила больше 90

Мужская сборная США в матче 1/2 финала с национальной командой Сербии впервые на нынешней Олимпиаде набрала менее 100 очков за встречу. Игра закончилась победой американцев со счётом 95:91.

Ранее США в каждом матче набирали больше 100 очков. В трёх встречах группового этапа американские игроки победили сербов (110:84), Южный Судан (103:86), а также Пуэрто-Рико (104:83). А в четвертьфинале с национальной командой Бразилии «звёздно-полосатые» победили со счётом 122:87. Отметим также, что в полуфинальной игре с Сербией американцы впервые на нынешнем олимпийском турнире пропустили больше 90 очков.

В финале, который состоится завтра, 10 августа, США сыграют со сборной Франции.

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