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Сборная США впервые на ОИ-2024 не набрала 100 очков за матч и пропустила больше 90

Сборная США впервые на ОИ-2024 не набрала 100 очков за матч и пропустила больше 90
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Мужская сборная США в матче 1/2 финала с национальной командой Сербии впервые на нынешней Олимпиаде набрала менее 100 очков за встречу. Игра закончилась победой американцев со счётом 95:91.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

Ранее США в каждом матче набирали больше 100 очков. В трёх встречах группового этапа американские игроки победили сербов (110:84), Южный Судан (103:86), а также Пуэрто-Рико (104:83). А в четвертьфинале с национальной командой Бразилии «звёздно-полосатые» победили со счётом 122:87. Отметим также, что в полуфинальной игре с Сербией американцы впервые на нынешнем олимпийском турнире пропустили больше 90 очков.

В финале, который состоится завтра, 10 августа, США сыграют со сборной Франции.

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