Стефен Карри едва не повторил историческое достижение Кармело Энтони в сборной США

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри в матче 1/2 финала Олимпийских игр со сборной Сербии едва не повторил историческое достижение своего соотечественника Кармело Энтони.

В игре с сербами Карри набрал 36 очков. До рекорда Энтони по набранным очкам в отдельном матче в сборной США Стефену не хватило одного очка. Кармело набрал 37 очков на Олимпиаде 2012 года в матче с национальной командой Нигерии.

Напомним, США вырвали победу в игре с сербами со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Карри также совершил восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится 10 августа и начнётся в 22:30 мск.

Материалы по теме Сборная США впервые на ОИ-2024 не набрала 100 очков за матч и пропустила больше 90

Карри реализовал несколько невероятных бросков на тренировке США: