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Стефен Карри едва не повторил историческое достижение Кармело Энтони в сборной США

Стефен Карри едва не повторил историческое достижение Кармело Энтони в сборной США
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Разыгрывающий сборной США Стефен Карри в матче 1/2 финала Олимпийских игр со сборной Сербии едва не повторил историческое достижение своего соотечественника Кармело Энтони.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

В игре с сербами Карри набрал 36 очков. До рекорда Энтони по набранным очкам в отдельном матче в сборной США Стефену не хватило одного очка. Кармело набрал 37 очков на Олимпиаде 2012 года в матче с национальной командой Нигерии.

Напомним, США вырвали победу в игре с сербами со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Карри также совершил восемь подборов и две результативные передачи. В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится 10 августа и начнётся в 22:30 мск.

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