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Гомельский объяснил, чего не хватило сербам, чтобы вырвать победу в 1/2 финала ОИ с США

Гомельский объяснил, чего не хватило сербам, чтобы вырвать победу в 1/2 финала ОИ с США
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о матче 1/2 финала Олимпийских игр в Париже между сборными Сербии и США. Игра проходила в напряжённой борьбе и завершилась победой американцев со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Сербам не хватило пяти минут и ещё одного игрока – лёгкого форварда класса Богдановича, чтобы одержать сенсационную победу. Я болел за них», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, лучшую результативность в составе сборной США продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри. Своей команде он принёс 36 очков. Также на его счету восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

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