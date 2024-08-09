Гомельский объяснил, чего не хватило сербам, чтобы вырвать победу в 1/2 финала ОИ с США

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о матче 1/2 финала Олимпийских игр в Париже между сборными Сербии и США. Игра проходила в напряжённой борьбе и завершилась победой американцев со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

«Сербам не хватило пяти минут и ещё одного игрока – лёгкого форварда класса Богдановича, чтобы одержать сенсационную победу. Я болел за них», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, лучшую результативность в составе сборной США продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри. Своей команде он принёс 36 очков. Также на его счету восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.