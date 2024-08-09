Главный тренер сборной США высказался после вырванной победы в 1/2 финала с Сербией на ОИ

Главный тренер сборной США Стив Керр поделился мнением о непростой победе, которую одержали его подопечные в полуфинальном матче олимпийского турнира в Париже с национальной командой Сербии. Игра проходила в наряжённой борьбе вплоть до последних минут, более удачливыми в которой были американские баскетболисты – 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

«Один из величайших баскетбольных матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Польщён, что был его частью», — приводит слова Керра на своей странице в социальных сетях североамериканский журналист и обозреватель Гэри Уошберн.

В финале Олимпиады сборная США встретится с хозяйкой соревнований национальной командой Франции. Игра состоится завтра, 10 августа, и начнётся в 22:30 мск.

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже: