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Главный тренер сборной США высказался после вырванной победы в 1/2 финала с Сербией на ОИ

Главный тренер сборной США высказался после вырванной победы в 1/2 финала с Сербией на ОИ
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Главный тренер сборной США Стив Керр поделился мнением о непростой победе, которую одержали его подопечные в полуфинальном матче олимпийского турнира в Париже с национальной командой Сербии. Игра проходила в наряжённой борьбе вплоть до последних минут, более удачливыми в которой были американские баскетболисты – 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Один из величайших баскетбольных матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Польщён, что был его частью», — приводит слова Керра на своей странице в социальных сетях североамериканский журналист и обозреватель Гэри Уошберн.

В финале Олимпиады сборная США встретится с хозяйкой соревнований национальной командой Франции. Игра состоится завтра, 10 августа, и начнётся в 22:30 мск.

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