Кевин Дюрант, Леброн Джеймс и Стефен Карри набрали решающие 13 очков в полуфинале ОИ

Звёздные игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») набрали решающие 13 очков в концовке полуфинального матча Олимпийских игр с Сербией.

За 3:41 до конца матча у сборной США игру на себя в атаке взяли три звезды коллектива — Стефен Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, набрав важнейшие очки. За 3:41 американцы сравняли счёт в матче с сербами. Леброн после передачи Дюранта забросил из трёхсекундной зоны, сделав счёт 84:84. Через минуту Джеймс отдал передачу Стефену Карри, который реализовал трёхочковый бросок, сделав счёт 87:86. За 1:59 до конца игры Леброн в быстром отрыве после своего подбора забил из-под кольца и набрал два очка, увеличив отрыв сборной США до трёх очков.

За 1:44 до конца игры Карри перехватил мяч и реализовал быстрый отрыв, набрав ещё два очка для сборной. За 34 секунды до финальной сирены Кевин Дюрант со средней дистанции принёс команде увеличил преимущество на два очка, сделав счёт 93:89. И за пару секунд до конца игры Карри реализовал два штрафных броска, установив финальный счёт 95:91.

Лучшими игроками в команде США стали Стефен Карри, набравший 36 очков (девять трёхочковых попаданий), и Леброн Джеймс, совершивший трипл-дабл в полуфинальной игре с Сербией. Это четвёртый трипл-дабл в истории Олимпийских игр и второй для Джеймса на Играх.

Впервые двузначные показатели в трёх графах статистики Леброн продемонстрировал на Играх в Лондоне в 2012 году. В четвертьфинале с австралийцами Джеймс набрал 11 очков, совершил 14 подборов и отдал 12 передач. Второй раз Леброну это удалось в матче 1/2 финала нынешней Олимпиады в Париже.

В игре с сербами лидер сборной США набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 передач. Двумя другими авторами трипл-даблов были советский баскетболист Александр Белов и словенец Лука Дончич.