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Стефену Карри не хватило в матче с сербами одной «трёшки» до рекорда Олимпиад

Стефену Карри не хватило в матче с сербами одной «трёшки» до рекорда Олимпиад
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри провёл отличный матч в полуфинале баскетбольного олимпийского турнира со сборной Сербии. Он стал самым результативным игроком на площадке, набрав 36 очков, а также совершив восемь подборов и сделав две результативные передачи. Его игра помогла американской сборной одолеть сербов со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

Особо хорош Карри был в дальних бросках. Он реализовал девять трёхочковых попыток из 14. Всего одного точного дальнего броска не хватило Стефену до повторения неформального олимпийского рекорда. Ранее на Олимпиадах забивали не более 10 трёхочковых за матч. Это удавалось лишь трём игрокам: Оскару Шмидту (10), Кармело Энтони (10) и Карлу Тиллману (10).

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.

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