В Hoopshype представили рейтинг лучших игроков ОИ-2024 после полуфиналов

Портал Hoopshype опубликовал рейтинг лучших игроков Олимпийских игр — 2024 после проведённых полуфиналов в соответствии с их показателями в различных компонентах игры.

Возглавляет рейтинг сербский баскетболист Никола Йокич из клуба «Денвер Наггетс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Вторым в рейтинге представлен игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Третий — немецкий баскетболист Деннис Шрёдер из «Бруклин Нетс».

Рейтинг от Hoopshype Фото: Hoopshype

Единственный баскетболист, не представляющий клуб НБА, – бразилец Бруно Кабокло, который расположен на 10-й строчке рейтинга.

Интересно, что отрыв между первым и вторым местом (Николой Йокичем и Леброном Джеймсом) больше, чем отрыв между вторым и 10-м местом (Леброном и Бруно Кабокло).