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В матче с Сербией Кевин Дюрант набрал больше важных очков, чем все остальные

В матче с Сербией Кевин Дюрант набрал больше важных очков, чем все остальные
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и национальной команды США Кевин Дюрант набрал в драматичном полуфинальном матче баскетбольного турнира Олимпиады-2024 со сборной Сербии больше решающих очков, чем все остальные игроки американской команды, вместе взятые.

Стартовая пятёрка американцев, в которой не было Дюранта, набрала в этом матче 80 из 95 очков. У Кевина Дюранта семь из своих девяти очков — в решающие моменты матча. У остальных игроков сборной США в общей сложности шесть важных очков.

Напомним, США вырвали победу в матче с Сербией со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.

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