В матче с Сербией Кевин Дюрант набрал больше важных очков, чем все остальные

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и национальной команды США Кевин Дюрант набрал в драматичном полуфинальном матче баскетбольного турнира Олимпиады-2024 со сборной Сербии больше решающих очков, чем все остальные игроки американской команды, вместе взятые.

Стартовая пятёрка американцев, в которой не было Дюранта, набрала в этом матче 80 из 95 очков. У Кевина Дюранта семь из своих девяти очков — в решающие моменты матча. У остальных игроков сборной США в общей сложности шесть важных очков.

Напомним, США вырвали победу в матче с Сербией со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.