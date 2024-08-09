«В нашей стране происходит много дерьма». Кевин Дюрант высказался о патриотизме

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и национальной команды США Кевин Дюрант высказался о патриотизме и о своей игре за американскую сборную.

«В нашей стране происходит много дерьма. Но в то же время происходит и много хорошего», — приводит слова Дюранта репортёр San Antonio Express-News Майк Фингер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с Сербией американцы вырвали победу со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.