Сборная США не выходила в финал всего три раза после включения баскетбола в Олимпиаду

Сборная Соединённых Штатов Америки всего три раза не выходила в финал Олимпиады после включения баскетбола в программу Игр в 1936 году.

С момента 1936 года прошла 21 Олимпиада. И только в трёх Олимпийских играх американцы не принимали участия в финале баскетбольного турнира. В 1980 году Игры в СССР США бойкотировали, в 1988 году в Южной Корее заняли третье место, как и в 2004 году на Олимпиаде в Греции.

Из 17 проведённых финалов Олимпиады американцы уступили только единожды — на Олимпиаде 1972 года в Германии. В финальном матче сборная СССР нанесла поражение США со счётом 51:50, а решающий бросок сделал легендарный советский баскетболист Александр Белов.

В финале Олимпиады-2024 сборная США встретится с национальной командой Франции. Финал пройдет 10 августа в 22:30 по московскому времени на «Берси Арене» в Париже.