Женская сборная США уверенно победила команду Австралии в матче 1/2 финала Олимпиады-2024

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Сегодня, 9 августа, состоялась игра 1/2 финала женского баскетбольного турнира между национальными командами США и Австралии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 85:64 (20:16, 25:11, 21:13, 19:24) в пользу американских баскетболисток. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Брианна Стюарт. В ходе игры она набрала 16 очков, сделала шесть подборов и отдала пять передач.

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стала Изобель Борлэз. За время встречи она набрала 11 очков, сделала один подбор и одну передачу.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.