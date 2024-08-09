Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США — Австралия — результат матча 9 августа 2024 года, счёт 85:64, баскетбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Женская сборная США уверенно победила команду Австралии в матче 1/2 финала Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоялась игра 1/2 финала женского баскетбольного турнира между национальными командами США и Австралии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 85:64 (20:16, 25:11, 21:13, 19:24) в пользу американских баскетболисток. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
США
Окончен
85 : 64
Австралия
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Брианна Стюарт. В ходе игры она набрала 16 очков, сделала шесть подборов и отдала пять передач.

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стала Изобель Борлэз. За время встречи она набрала 11 очков, сделала один подбор и одну передачу.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Календарь женского баскетбола ОИ
Турнирная таблица женского баскетбола ОИ

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android