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Лессор — о финале Олимпиады: конечно, мы можем выиграть золото

Лессор — о финале Олимпиады: конечно, мы можем выиграть золото
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28-летний французский профессиональный баскетболист клуба «Панатинаикос» Матиас Лессор прокомментировал предстоящий финал Олимпийских игр — 2024, в котором встретятся сборные США и Франции.

«Конечно, мы можем выиграть золото в завтрашней игре. Мы в финале Олимпийских игр. Мы здесь не случайно. Мы здесь, потому что мы этого заслуживаем. Мы выйдем на паркет, сразимся и постараемся сделать так, чтобы сопернику было как можно сложнее победить нас. Мы выложимся полностью и отдадим всё.

[О полуфинале с Германией] Очевидно, что мы начали игру не лучшим образом, но продолжали верить, что всё в наших руках. Мы знали, что делаем во благо. Нам просто нужно было быть более впечатляющими, навязывать свой стиль, навязывать свою физическую форму. Именно этим мы и занимались остальные 35 минут и получили то, что хотели», — приводит слова Лессора издание Eurohoops.

В полуфинальном матче французы обыграли сборную Германии со счётом 73:69. Лессор набрал в матче 10 очков.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Окончен
73 : 69
Германия
Франция: Ябуселе - 17, Кординье - 16, Вембаньяма - 11, Лессор - 10, Батюм - 9, Нтиликина - 5, Фурнье - 5, Альбиси, де Коло, Гобер, Стразель, Кулибали
Германия: Шрёдер - 18, Вагнер - 10, Тайс - 8, Обст - 8, Бонга - 7, Фойгтман - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Вагнер - 4, Тиман - 3, Да Силва, Ло, Гиффей

В финале Олимпиады-2024 сборная США встретится с национальной командой Франции. Финал пройдет 10 августа в 22:30 по московскому времени на «Берси Арене» в Париже.

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