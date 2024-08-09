Лессор — о финале Олимпиады: конечно, мы можем выиграть золото

28-летний французский профессиональный баскетболист клуба «Панатинаикос» Матиас Лессор прокомментировал предстоящий финал Олимпийских игр — 2024, в котором встретятся сборные США и Франции.

«Конечно, мы можем выиграть золото в завтрашней игре. Мы в финале Олимпийских игр. Мы здесь не случайно. Мы здесь, потому что мы этого заслуживаем. Мы выйдем на паркет, сразимся и постараемся сделать так, чтобы сопернику было как можно сложнее победить нас. Мы выложимся полностью и отдадим всё.

[О полуфинале с Германией] Очевидно, что мы начали игру не лучшим образом, но продолжали верить, что всё в наших руках. Мы знали, что делаем во благо. Нам просто нужно было быть более впечатляющими, навязывать свой стиль, навязывать свою физическую форму. Именно этим мы и занимались остальные 35 минут и получили то, что хотели», — приводит слова Лессора издание Eurohoops.

В полуфинальном матче французы обыграли сборную Германии со счётом 73:69. Лессор набрал в матче 10 очков.

В финале Олимпиады-2024 сборная США встретится с национальной командой Франции. Финал пройдет 10 августа в 22:30 по московскому времени на «Берси Арене» в Париже.