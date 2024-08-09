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Леброн поднялся на второе место по передачам и уступает один перехват Кириленко на ОИ

Леброн поднялся на второе место по передачам и уступает один перехват Кириленко на ОИ
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8 августа прошла полуфинальная встреча в рамках баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024, в котором встречались национальные команды США и Сербии. Американский звёздный игрок из команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс помог победить своей команде и выйти в финал, что позволило ему подняться на второе место в списке лидеров по передачам на Олимпиаде.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

Джеймс сделал в игре с Сербией один перехват и 10 передач. Теперь у Леброна второе место в рейтинге и 129 результативных передач на Олимпийских играх, у идущего на первом месте литовского игрока Шарунаса Ясикявичюса — 160.

Совершив один перехват в матче с Сербией, идущий на втором месте Джеймс приблизился к лидеру по перехватам в рамках Олимпиады российскому баскетболисту Андрею Кириленко. У Леброна теперь 42 перехвата, у Кириленко — 43.

В финале Олимпиады-2024 сборная США встретится с национальной командой Франции. Финал пройдёт 10 августа в 22:30 по московскому времени на «Берси Арене» в Париже.

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