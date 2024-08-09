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Никола Йокич — лучший в сборной Сербии на ОИ-2024 по всем главным показателям

Никола Йокич — лучший в сборной Сербии на ОИ-2024 по всем главным показателям
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Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич является лидером своей национальной команды на Олимпийских играх – 2024 в Париже по всем главным статистическим показателям.

29-летний Йокич лидирует в команде по набранным очкам, подборам, результативным передачам, перехватам, блок-шотам, а также по эффективности действий.

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с США сербы уступили со счётом 91:95, хотя вели в счёте более 35 минут игрового времени.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.

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