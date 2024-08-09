Никола Йокич — лучший в сборной Сербии на ОИ-2024 по всем главным показателям

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич является лидером своей национальной команды на Олимпийских играх – 2024 в Париже по всем главным статистическим показателям.

29-летний Йокич лидирует в команде по набранным очкам, подборам, результативным передачам, перехватам, блок-шотам, а также по эффективности действий.

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с США сербы уступили со счётом 91:95, хотя вели в счёте более 35 минут игрового времени.

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.