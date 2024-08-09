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Гилберт Аренас возмущён заявлением, почему Джейлен Браун не был вызван на Олимпиаду

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас оказался возмущён заявлением, почему сборная США не вызывала на Олимпиаду игрока «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

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Гилберт Аренас: Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал… Значит, Джейлен Браун не играет в защите?…

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс объяснил, почему лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун отсутствует в составе сборной США на Олимпиаду-2024, раскрыв детали возможного конфликта Брауна с компаний Nike. Возможной причиной Маккантс назвал высказывания Джейлена в защиту Кайри Ирвинга.