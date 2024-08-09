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Гилберт Аренас возмущён заявлением, почему Джейлен Браун не был вызван на Олимпиаду

Гилберт Аренас возмущён заявлением, почему Джейлен Браун не был вызван на Олимпиаду
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас оказался возмущён заявлением, почему сборная США не вызывала на Олимпиаду игрока «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

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Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс объяснил, почему лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун отсутствует в составе сборной США на Олимпиаду-2024, раскрыв детали возможного конфликта Брауна с компаний Nike. Возможной причиной Маккантс назвал высказывания Джейлена в защиту Кайри Ирвинга.

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