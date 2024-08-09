Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, как Кармело Энтони мотивировал его

Леброн Джеймс рассказал, как Кармело Энтони мотивировал его
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и национальной команды США Леброн Джеймс рассказал после победы над сборной Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр – 2024 в Париже, как экс-баскетболист НБА Кармело Энтони мотивировал его.

«Ты сказал: «Пройди это тяжёлое испытание!»

Я услышал тебя чётко и ясно, мой брат Кармело Энтони», — написал Джеймс в соцсетях.

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с Сербией американцы вырвали победу со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.

Материалы по теме
Названы четыре статистических показателя, по которым Леброн лидирует в сборной США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android