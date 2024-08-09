34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин эмоционально прокомментировал победу США над Сербией в полуфинале ОИ.

«Моё сердце колотилось при просмотре этой игры. Я знаю, что мне хотелось, вероятно, попробовать прыгнуть через телевизор, возможно, написать игроку. Это было в перерыве. Я был близок к тому, чтобы поместить Леброна [Джеймса] и Стефа [Карри] в групповой чат и написать им, типа, братан, давай, побеждай.К перерыву мы проиграли 11 очков. Олимпийские игры каждый раз разные, братан. Это абсолютно другое чувство. Но я писал в Твиттере во время игры как ублюдок. Я был, таким, да.

Нам нужно просмотреть твиты. Я не знал, что пишу. Я писал в Твиттере типа: «Мы не могли проиграть эту игру, потому что, чувак, хотя я и не попал в эту олимпийскую сборную, я хорошо помню победу в 2021 году и типа сказал: йо, следующим шагом будет победа над Францией после их триумфа над Германией [полуфинальная игра]». Ведь каким-то образом Франция вытащила это, они победили Германию. Я знаю как. Я знаю, как они это вытащили. Их поражения в группе и в товарищеских матчах пошли им на пользу. Поэтому мы не могли проиграть свой полуфинал Сербии», — сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show.

В финале Олимпиады-2024 сборная США встретится с национальной командой Франции. Финал пройдёт 10 августа в 22:30 по московскому времени на «Берси Арене» в Париже.