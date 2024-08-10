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Франция — Бельгия — Олимпиада-2024, результаты полуфинала, женский баскетбол

Женская сборная Франции обыграла в овертайме команду Бельгии в полуфинале ОИ по баскетболу
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10 августа завершился второй полуфинальный матч женского баскетбола в рамках Олимпийских игр — 2024 между сборными Франции и Бельгии. Победу в игре одержали французские спортсменки.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
81 : 75
ОТ
Бельгия
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Матч был переведён в овертайм сборной Бельгии после того, как за минуту до конца четвёртой четверти они смогли отыграть отставание в шесть очков от француженок. Но в овертайме сильнее оказались игроки команды Франции, одержавшие победу с итоговым счётом 81:75.

Лучшей в команде Франции стала Габби Уильямс, которая смогла набрать 18 очков. Серебряный призёр чемпионата Европы Валериан Вукосавлевич закончила матч с 17 очками (одно трёхочковое попадание). Третьей по результативности стала Илиана Рупер, набравшая 15 очков (два попадания из-за дуги).

У бельгиек лучшей стала Эмма Мессеман. У неё 19 очков (два трёхочковых попадания).

Франция в ходе встречи смогла отыграть отставание в 14 очков.

В финале, который пройдёт 11 августа, сборная Франции встретится с командой США. Бельгия в матче за третье место будет играть со сборной Австралии.

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