«Нам нужно играть в командный баскетбол». Эван Фурнье — о предстоящем финале с США

Защитник «Детройт Пистонс» и национальной команды Франции Эван Фурнье поделился ожиданиями от предстоящего финального матча со сборной США на домашней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы победили США в 2019 году [на чемпионате мира]. Мы сражались с ними в Токио. Мы были хороши.

Мы знаем, что у Франции большой потенциал, но этот потенциал должен реализовываться на площадке. Нам нужно играть в командный баскетбол», — приводит слова Фурнье Eurohoops.

По ходу олимпийского турнира Фурнье набирает в среднем 10,2 очка, делает 2,2 результативной передачи, 1,4 подбора за матч.

В финале, который состоится 10 августа, французы сыграют с национальной командой США. Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени. В этот же день пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.