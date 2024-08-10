Женские сборные США и Франции встретятся в финале баскетбольного турнира на Олимпиаде

11 августа в 16:30 по московскому времени состоится финал баскетбольного турнира среди женских сборных в рамках Олимпийских игр — 2024. За золотые медали сразятся национальные команды США и Франции на «Берси Арене» в Париже.

В своём полуфинальном поединке американки обыграли сборную Австралии.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Брианна Стюарт. В ходе игры она набрала 16 очков, сделала шесть подборов и отдала пять передач.

Француженки в напряжённом матче смогли вырвать победу в овертайме у сборной Бельгии.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Лучшей в команде Франции стала Габби Уильямс, которая смогла набрать 18 очков.

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.