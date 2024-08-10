Женские сборные США и Франции встретятся в финале баскетбольного турнира на Олимпиаде

11 августа в 16:30 по московскому времени состоится финал баскетбольного турнира среди женских сборных в рамках Олимпийских игр — 2024. За золотые медали сразятся национальные команды США и Франции на «Берси Арене» в Париже.
В своём полуфинальном поединке американки обыграли сборную Австралии.
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Брианна Стюарт. В ходе игры она набрала 16 очков, сделала шесть подборов и отдала пять передач.
Француженки в напряжённом матче смогли вырвать победу в овертайме у сборной Бельгии.
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
Лучшей в команде Франции стала Габби Уильямс, которая смогла набрать 18 очков.
Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.
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