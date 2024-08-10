Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбол — женщины — Олимпиада-2024 — финал 11 августа, США — Франция

Женские сборные США и Франции встретятся в финале баскетбольного турнира на Олимпиаде
Комментарии

11 августа в 16:30 по московскому времени состоится финал баскетбольного турнира среди женских сборных в рамках Олимпийских игр — 2024. За золотые медали сразятся национальные команды США и Франции на «Берси Арене» в Париже.

В своём полуфинальном поединке американки обыграли сборную Австралии.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
США
Окончен
85 : 64
Австралия
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Брианна Стюарт. В ходе игры она набрала 16 очков, сделала шесть подборов и отдала пять передач.

Француженки в напряжённом матче смогли вырвать победу в овертайме у сборной Бельгии.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
81 : 75
ОТ
Бельгия
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Лучшей в команде Франции стала Габби Уильямс, которая смогла набрать 18 очков.

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android