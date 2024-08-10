Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Германия — Сербия, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало матча за третье место и бронзовые медали, где смотреть

Германия — Сербия, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча за бронзу, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш мужского баскетбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в баскетболе среди мужчин.

В матче за третье место и бронзовые медали встретятся национальные команды Германии и Сербии, его начало назначено на 12:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Сербии в четвертьфинале одолела в овертайме Австралию (95:90 OT), после чего уступила в полуфинале национальной команде США (91:95). Немцы в 1/4 финала переиграли Грецию (76:63) и потерпели поражение от французов в 1/2 финала (69:73).

Баскетбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android