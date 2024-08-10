Германия — Сербия, баскетбол, ОИ-2024: во сколько начало матча за бронзу, где смотреть

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш мужского баскетбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в баскетболе среди мужчин.

В матче за третье место и бронзовые медали встретятся национальные команды Германии и Сербии, его начало назначено на 12:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная Сербии в четвертьфинале одолела в овертайме Австралию (95:90 OT), после чего уступила в полуфинале национальной команде США (91:95). Немцы в 1/4 финала переиграли Грецию (76:63) и потерпели поражение от французов в 1/2 финала (69:73).