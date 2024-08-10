Франция — США, баскетбол, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш мужского баскетбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в баскетболе среди мужчин.

В финальном матче ОИ-2024 встретятся национальные команды Франции и США, его начало назначено на 22:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Французы на пути к финалу победили сборную Канады со счётом 82:73 в четвертьфинальном матче и национальную команду Германии со счётом 73:69 в полуфинале. Американцы в 1/4 финала разгромили Бразилию (122:87), а в 1/2 финала выиграли у сербов (95:91).