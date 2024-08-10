Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Франция — США, баскетбол, Олимпиада-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

Франция — США, баскетбол, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш мужского баскетбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в баскетболе среди мужчин.

В финальном матче ОИ-2024 встретятся национальные команды Франции и США, его начало назначено на 22:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Французы на пути к финалу победили сборную Канады со счётом 82:73 в четвертьфинальном матче и национальную команду Германии со счётом 73:69 в полуфинале. Американцы в 1/4 финала разгромили Бразилию (122:87), а в 1/2 финала выиграли у сербов (95:91).

Баскетбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android