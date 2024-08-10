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Воронцевич отреагировал на продление работы Лукича в должности тренера сборной России

Воронцевич отреагировал на продление работы Лукича в должности тренера сборной России
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37-летний тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал сообщение члена тренерского совета РФБ Сергея Елевича об утверждении кандидатуры нынешнего главного тренера сборной России Зорана Лукича на эту должность на следующий олимпийский цикл — до 2028 года.

«Готов ли откликнуться на приглашение, если Лукич вызовет меня в сборную России? С удовольствием. Но, как я понимаю, на данный момент в составе команды собираются молодые баскетболисты, в большинстве своём игроки не старше 25 лет. Для меня всегда было очень почётно выступать за сборную. Если Зоран позовёт в национальную команду — конечно же, пойду», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

В 2011 году Андрей Воронцевич в составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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