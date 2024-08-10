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Сербия — Германия, баскетбол: онлайн-трансляция матча за бронзу ОИ-2024 начнётся в 12:00

Сегодня, 10 августа, на стадионе «Аккор Арена» (Берси) в 12:00 по московскому времени начнётся матч за третье место между национальными командами Сербии и Германии.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию матча.

Напомним, последний матч сборная Германии провела с национальной командой Франции. Встреча закончилась со счётом 73:69 в пользу французских баскетболистов.

Национальная команда Сербии, в свою очередь, в полуфинальном матче в упорной борьбе уступила американцам со счётом 91:95.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.