Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сербия — Германия, баскетбол: онлайн-трансляция матча за бронзу ОИ-2024 начнётся в 12:00

Сербия — Германия, баскетбол: онлайн-трансляция матча за бронзу ОИ-2024 начнётся в 12:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 августа, на стадионе «Аккор Арена» (Берси) в 12:00 по московскому времени начнётся матч за третье место между национальными командами Сербии и Германии.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию матча.

Напомним, последний матч сборная Германии провела с национальной командой Франции. Встреча закончилась со счётом 73:69 в пользу французских баскетболистов.

Национальная команда Сербии, в свою очередь, в полуфинальном матче в упорной борьбе уступила американцам со счётом 91:95.

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.

Следить за матчами:
США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE
Live
США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android