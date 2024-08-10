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Инсайдер: Джоэл Эмбиид может сыграть за другую сборную на Олимпиаде-2028

Инсайдер: Джоэл Эмбиид может сыграть за другую сборную на Олимпиаде-2028
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30-летний камерунский, французский и американский баскетболист, выбранный в 2014 году под третьим пиком драфта НБА, Джоэл Эмбиид может сыграть на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе за другую сборную вместо команды США, сообщает инсайдер Рон Кройчик.

«Это был хороший опыт. Было тяжело находиться вдали от дома и семьи в течение нескольких недель. Но как группа парней мы справились с задачей легко. Париж — великолепный город, а следующий — Лос-Анджелес. Возможно, это будет не со сборной США, а, может быть, с Камеруном», — приводит слова Эмбиида инсайдер в соцсети Х (ранее Twitter).

Эмбиид ранее заявлял, что желает выступать за сборную Франции, из-за чего правительство страны в июле 2022 года запустило ускоренную программу получения гражданства. В сентябре того же года Джоэл получил гражданство США, за которые впоследствии и предпочёл выступать.

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