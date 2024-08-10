Сербия — Германия, баскетбол: составы команд на бронзовый матч ОИ-2024, 10 августа 2024

Сегодня, 10 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже состоится матч за третье место баскетбольного турнира, в котором встретятся сборные Сербии и Германии. Игра начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд на предстоящую встречу.

Сборная Сербии: Урош Плавшич, Филип Петрушев, Никола Йович, Богдан Богданович, Ваня Маринкович, Огнен Добрич, Никола Йокич, Василие Мицич, Марко Гудурич, Деян Давидовац, Алекса Аврамович, Никола Милутинов.

Сборная Германии: Исаак Бонга, Оскар Да Силва, Маодо Ло, Нильс Гиффей, Ник Уэйлер-Бэбб, Йоханнес Фойгтман, Франц Вагнер, Даниэль Тайс, Мориц Вагнер, Деннис Шрёдер, Йоханнес Тиман, Андреас Обст.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.