Сербия — Германия, баскетбол: статистика личных встреч команд, играющих за бронзу ОИ

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Сегодня, 10 августа, на стадионе «Аккор Арена» (Берси) в 12:00 по московскому времени начнётся матч за третье место между национальными командами Сербии и Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.

Личные встречи национальных команд:

10.09.2023. Чемпионат мира. Финал. Германия — Сербия (83:77);

06.09.2015. Чемпионат Европы. Групповой этап. Сербия — Германия (68:66);

04.09.2011. Чемпионат Европы. Групповой этап. Германия — Сербия (64:75);

29.08.2010. Чемпионат мира. Групповой этап. Сербия — Германия (81:82).

Напомним, национальная команда Сербии в полуфинальном матче в упорной борьбе уступила американцам со счётом 91:95.

В своём полуфинальном поединке сборная Германии встретилась с национальной командой Франции. Встреча закончилась со счётом 73:69 в пользу французских баскетболистов.