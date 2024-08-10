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Кевин Дюрант — фанатам «Денвера»: всем плевать, кого вы считаете лучшим игроком НБА

Кевин Дюрант — фанатам «Денвера»: всем плевать, кого вы считаете лучшим игроком НБА
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант вступил в соцсетях в полемику с фанатами «Денвер Наггетс» и их лидера Николы Йокича.

«Болеть против сборной США? Ты имеешь в виду, как все те американцы, которые высмеивали Ноа Лайлза, не выигравшего золото в своём последнем забеге? Старые добрые двойные стандарты. Просто признайтесь, что вам не нравится тот факт, что Йокич — несомненно лучший игрок в мире», — написал один из болельщиков в обсуждении предстоящего финального матча в социальной сети X (ранее Twitter).

«Фанаты «Наггетс», всем плевать, кого вы все считаете лучшим игроком в лиге, игроки очень уважают Джока (Джокера). Мы не поклоняемся ему, как вы, но большинство в восторге от его гениальности. Троллить вас, корнболов, за то, что вы болеете против нас, — это очень забавно. Смиритесь с этим», — ответил ему Дюрант.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
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