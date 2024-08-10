Войнаровски: Михайлюк подписал четырёхлетний контракт с «Ютой»

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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что 27-летний украинский баскетболист Святослав Михайлюк подписал четырёхлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз».

«Свободный агент Михайлюк подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 15 млн с командой «Юта Джаз», сообщил агент Святослава Майкл Лельчицкий», — написал Войнаровски в социальной сети Х (ранее Twitter).

Минувший сезон Михайлюк провёл в составе клуба «Бостон Селтикс». За них он принял участие в 41 игре, набирая в среднем 4,0 очка, делая 1,2 подбора и 0,9 передачи за матч.

В составе «Селтикс» Михайлюк стал чемпионом НБА сезона-2023/2024. В финале «Бостон» обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 4-1.

До прихода в НБА Михайлюк играл за студенческую баскетбольную команду Канзасского университета «Канзас Джейхокс».