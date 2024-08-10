Франция — США, баскетбол: текстовая онлайн-трансляция финала ОИ-2024 начнётся в 22:30

Сегодня, 10 августа, состоится финальный матч мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого сыграют сборные Франции и США. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи, в которой отобразит её самые важные события. В полуфиналах американцы обыграли Сербию, а французы — Германию.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.