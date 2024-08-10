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Германия — Сербия: сербы выигрывают после первой четверти

Германия — Сербия: сербы выигрывают после первой четверти
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за третье место в мужском баскетболе в рамках летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Германии и Сербии. После первого игрового отрезка ведут в счёте сербские баскетболисты (30:21).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
2-я четверть
23 : 34
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Лучшим по результативности в составе сербов в первой четверти стал Василие Мицич, набравший восемь очков (одно попадание из-за дуги). У Николы Йокича шесть очков в первой четверти.

У немцев восемь очков набрал разыгрывающий «Бруклин Нетс» Деннис Шрёдер.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции. На Олимпийских играх — 2024 США вновь встретится со сборной Франции.

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