Германия — Сербия: сербы выигрывают после первой четверти

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за третье место в мужском баскетболе в рамках летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Германии и Сербии. После первого игрового отрезка ведут в счёте сербские баскетболисты (30:21).

Лучшим по результативности в составе сербов в первой четверти стал Василие Мицич, набравший восемь очков (одно попадание из-за дуги). У Николы Йокича шесть очков в первой четверти.

У немцев восемь очков набрал разыгрывающий «Бруклин Нетс» Деннис Шрёдер.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции. На Олимпийских играх — 2024 США вновь встретится со сборной Франции.