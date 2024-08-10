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Уже четверо игроков в истории «Миннесоты» будут участниками финала Олимпиад

Уже четверо игроков в истории «Миннесоты» будут участниками финала Олимпиад
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Защитник борной США Энтони Эдвардс и центровой сборной Франции Руди Гобер присоединятся к Кевину Лаву и Кевину Гарнетту в статусе игроков «Миннесоты Тимбервулвз», принявших участие в финальном матче баскетбольного турнира Олимпийских игр.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центровой Кевин Лав участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне, а тяжёлый форвард Кевин Гарнетт — в Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоится финальный матч мужского баскетбольного турнира. В нём встретятся национальные команды Франции и США, его начало назначено на 22:30 мск.

Французы на пути к финалу победили сборную Канады со счётом 82:73 в четвертьфинальном матче и национальную команду Германии со счётом 73:69 в полуфинале. Американцы в 1/4 финала разгромили Бразилию (122:87), а в 1/2 финала выиграли у сербов (95:91).

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