Германия — Сербия: сербы лидируют после первой половины в матче за бронзу ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за третье место в мужском баскетболе в рамках летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Германии и Сербии. После первого игрового отрезка ведут сербские баскетболисты (48:36).

В составе сборной Сербии продолжает лидировать по набранным очкам Василие Мицич. На его счету уже 12 очков. У Николы Йокича 10 очков.

У немцев во второй четверти разыгрался Франц Вагнер из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик». У него 9 очков.

В финале Олимпийских игр — 2024 сборная США встретится со сборной Франции. На Олимпиаде-2020 в Токио американцы обыграли в финале французов. Мужской баскетбольный турнир завершится сегодня, 10 августа.