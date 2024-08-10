Кто станет обладателем золотых медалей по результатам баскетбольного финала на ОИ-2024?

Сегодня, 10 июля, в 22:30 мск начнётся финальная встреча мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх во Франции. В Париже за золотые медали поборются страна-хозяйка – Франция и главный фаворит всех соревнований – США. Хотим узнать ваше мнение, кто же заберёт главную награду ОИ-2024 себе?

Кто станет обладателем золотых медалей по результатам баскетбольного финала на ОИ-2024?

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Французы на пути к финалу победили сборную Канады со счётом 82:73 в четвертьфинальном матче и национальную команду Германии со счётом 73:69 в полуфинале. Национальная команда США в 1/4 финала разгромила Бразилию (122:87), а в 1/2 финала выиграла у сербов (95:91).