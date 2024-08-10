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Сербия — Германия — результат матча 10 августа 2024 года, счёт 93:83, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Сербии победила команду Германии в матче за бронзу на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 10 августа, состоялся матч между национальными командами Сербии и Германии за третье место в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20) в пользу сербских баскетболистов, которые завоевали бронзовые медали Игр в Париже. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Самым результативным игроком национальной команды Германии стал защитник Франц Вагнер. Он набрал 18 очков, сделал девять подборов и четыре передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси), он начнётся в 22:30 мск.

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ
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