Впервые на ОИ золотые медали среди мужчин и женщин по баскетболу разыграют одни страны

Сегодня, 10 августа, проходит заключительный день мужского турнира по баскетболу в рамках Олимпийских игр. Завтра, 11 августа, свои финальные игры проведут женские коллективы.

Впервые в истории Олимпиады составы участников финальных матчей в мужском и женском турнире представляют одни и те же страны — США и Францию.

В 22:30 по московскому времени 10 августа мужские сборные США и Франции разыграют золотые комплекты медалей, а французские игроки попробуют взять реванш за поражение в финале Олимпиады-2020 в Токио.

11 августа в 16:30 женские национальные команды США и Франции также начнут выяснять, кто заберёт золотые медали. Матчи пройдут на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена»), находящемся в столице Франции.