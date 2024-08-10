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Впервые на ОИ золотые медали среди мужчин и женщин по баскетболу разыграют одни страны

Впервые на ОИ золотые медали среди мужчин и женщин по баскетболу разыграют одни страны
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Сегодня, 10 августа, проходит заключительный день мужского турнира по баскетболу в рамках Олимпийских игр. Завтра, 11 августа, свои финальные игры проведут женские коллективы.

Впервые в истории Олимпиады составы участников финальных матчей в мужском и женском турнире представляют одни и те же страны — США и Францию.

В 22:30 по московскому времени 10 августа мужские сборные США и Франции разыграют золотые комплекты медалей, а французские игроки попробуют взять реванш за поражение в финале Олимпиады-2020 в Токио.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

11 августа в 16:30 женские национальные команды США и Франции также начнут выяснять, кто заберёт золотые медали. Матчи пройдут на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена»), находящемся в столице Франции.

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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