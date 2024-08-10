Германия — Сербия: сербы впереди после трёх четвертей в матче за бронзу ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за третье место в мужском баскетболе в рамках летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Германии и Сербии. После третьей четверти лидерство в матче по-прежнему за сербскими баскетболистами (72:63).

Лидером сербов в матче также остаётся Василие Мицич, у которого на счету 18 очков (два точных броска из-за трёхочковой линии). У Николы Йокича 14 очков.

У Германии наиболее результативным является Франц Вагнер, набравший за три четверти 16 очков. У Шрёдера 8 очков в первой четверти и несколько потерь в третьей четверти.

В финале Олимпийских игр — 2024 сборная США встретится со сборной Франции. На Олимпиаде-2020 в Токио американцы обыграли в финале французов. Мужской баскетбольный турнир завершится сегодня, 10 августа.