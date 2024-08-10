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Германия — Сербия: сербы впереди после трёх четвертей в матче за бронзу ОИ-2024

Германия — Сербия: сербы впереди после трёх четвертей в матче за бронзу ОИ-2024
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за третье место в мужском баскетболе в рамках летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Германии и Сербии. После третьей четверти лидерство в матче по-прежнему за сербскими баскетболистами (72:63).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Лидером сербов в матче также остаётся Василие Мицич, у которого на счету 18 очков (два точных броска из-за трёхочковой линии). У Николы Йокича 14 очков.

У Германии наиболее результативным является Франц Вагнер, набравший за три четверти 16 очков. У Шрёдера 8 очков в первой четверти и несколько потерь в третьей четверти.

В финале Олимпийских игр — 2024 сборная США встретится со сборной Франции. На Олимпиаде-2020 в Токио американцы обыграли в финале французов. Мужской баскетбольный турнир завершится сегодня, 10 августа.

Следить за матчем:
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