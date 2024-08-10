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США — Франция, баскетбол: статистика личных встреч финалистов Олимпиады-2024

США — Франция, баскетбол: статистика личных встреч финалистов Олимпиады-2024
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Сегодня, 10 августа, на стадионе «Аккор Арена» (Берси) в 22:30 по московскому времени состоится финальный матч баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 Франция — США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Личные встречи сборных:

07.08.2021. Олимпийские игры. Финал. Франция — США (82:87);
25.07.2021. Олимпийские игры. Групповой этап. Франция — США (83:76);
11.09.2019. Чемпионат мира. 1/4 финала. США — Франция (79:89);
14.08.2016. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Франция (100:97);
29.07.2012. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Франция (98:71).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла именно французов.

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ
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