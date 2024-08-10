США — Франция, баскетбол: статистика личных встреч финалистов Олимпиады-2024

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Сегодня, 10 августа, на стадионе «Аккор Арена» (Берси) в 22:30 по московскому времени состоится финальный матч баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 Франция — США. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.

Личные встречи сборных:

07.08.2021. Олимпийские игры. Финал. Франция — США (82:87);

25.07.2021. Олимпийские игры. Групповой этап. Франция — США (83:76);

11.09.2019. Чемпионат мира. 1/4 финала. США — Франция (79:89);

14.08.2016. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Франция (100:97);

29.07.2012. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Франция (98:71).

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла именно французов.