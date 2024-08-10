Никола Йокич четвёртым в истории смог оформить трипл-дабл в матче на Олимпиаде

Центровой «Денвера» Никола Йокич по ходу встречи сборной Сербии с командой Германии в матче за бронзовые медали Олимпиады-2024 стал автором трипл-дабла. На момент написания новости в его активе было 19 очков, 11 подборов и 10 передач. Более того, на счету бигмена также один перехват и один блок-шот.

Таким образом, 29-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории баскетбольной Олимпиады, кому за матч удалось оформить трипл-дабл. Достижение Йокича — пятое в истории турнира.

Ранее «10+10+10» оформляли Леброн Джеймс (дважды — в 2012 и 2024 годах), легендарный советский баскетболист Александр Белов на ОИ-1976 и словенский разыгрывающий Лука Дончич на Олимпийских играх — 2020.