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Никола Йокич четвёртым в истории смог оформить трипл-дабл в матче на Олимпиаде

Никола Йокич четвёртым в истории смог оформить трипл-дабл в матче на Олимпиаде
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Центровой «Денвера» Никола Йокич по ходу встречи сборной Сербии с командой Германии в матче за бронзовые медали Олимпиады-2024 стал автором трипл-дабла. На момент написания новости в его активе было 19 очков, 11 подборов и 10 передач. Более того, на счету бигмена также один перехват и один блок-шот.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Таким образом, 29-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории баскетбольной Олимпиады, кому за матч удалось оформить трипл-дабл. Достижение Йокича — пятое в истории турнира.

Ранее «10+10+10» оформляли Леброн Джеймс (дважды — в 2012 и 2024 годах), легендарный советский баскетболист Александр Белов на ОИ-1976 и словенский разыгрывающий Лука Дончич на Олимпийских играх — 2020.

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