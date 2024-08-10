Чарания: Дюрант начнёт финальную игру Олимпиады в стартовой пятёрке вместо Холидэя

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что 35-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант начнёт финальную игру Олимпиады с Францией в стартовой пятёрке вместо игрока «Селтикс» Джру Холидэя.

«Джру Холидэй отправится на скамейку, а в стартовой пятёрке выйдет Кевин Дюрант», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Все игры Олимпиады Дюрант начинал со скамейки запасных из-за восстановления после травмы.

В финале Олимпийских игр — 2024 сборная США встретится со сборной Франции. На Олимпиаде-2020 в Токио американцы обыграли в финале французов. Мужской баскетбольный турнир завершится сегодня, 10 августа.

Финальная игра начнётся в 22:30 по московскому времени.